多数英国上市公司对冲退欧带来的英镑下跌风险--调查

路透伦敦5月11日 - 周三公布对英国1,000家大公司中近800家的调查显示，英国大型企业中有五分之四已采取措施对冲英国退欧料使英镑贬值逾10%的风险。

研究机构East&Partners进行的调查显示，83%中小企业认为英国退欧不会损及英镑。在该报告定于周三稍晚公布前，路透看到了调查结果。这些企业中只有22%表示对冲了英镑贬值风险。

自去年12月初以来英镑已贬值约10%，投资者消化英国退欧对汇率的影响。市场预计，若英国公投决定退欧，将使英镑兑美元汇率再跌多达20%。

英镑过去一个月稳定在1.44美元左右交投，仍接近2008年金融危机以来的低位。但一些大银行预期，一旦英国退出欧盟，英镑最低将跌至1.20美元。

调查结果显示，上市公司平均预计英镑将因此贬值12%，并已为83%的汇率风险作好对冲。

“从我们的研究可明显看出，英国大公司的财务经理担心英国脱欧及其对本公司业务的冲击，”East&Partners客户服务主管Simon Kleine指出。

“他们也十分重视公投带来的不确定性，特别是与汇率风险有关的不确定性。”

该调查访问777家上市公司以及1,600家规模较小的英国公司，同公司财务主管和其他高管进行了对话。

受访的上市公司中，93%表示因不确定性而暂停招聘，83%表示暂停投资。整体上，90.2%表示离开欧盟对他们的业务不利。

1,013家受访中小型企业中有65.5%称，他们认为离开欧盟对业务有利，只有20-30%表示，他们为此暂停投资或招聘。

“在East每半年一次对英国企业进行的外汇市场看法调查中，显然中小型企业通过对冲敞口，在外汇交易方面正变得更加富有经验，”Kleine称。

“尽管调查结果显示，他们对英国脱欧不那么担心，但他们为外汇敞口所受影响而作的准备，也不如大公司充分。”(完)