调查：受公投退欧冲击英镑料低见1.25美元 触及逾三十年低点

2010年10月12日，资料图为曼谷一家银行的工作人员在清点英镑纸币。 REUTERS/Sukree Sukplang/File Photo

路透伦敦8月3日 - 周三公布的一项路透调查显示，英镑兑美元在英国公投退欧后出现的跌势还没有结束，且料将跌至逾三十年低点。

到明年这个时候，英镑预计仅将微幅上升。

英国6月23日公投决定退出欧盟以来的五周，英镑兑美元已经下跌约10%，符合公投前对相同分析师的调查预估。受访分析师称，英镑现在还将再跌约6%。

英镑兑美元现在1.33美元左右交投。过去几天的访查显示，回答额外问题的逾50位外汇策略师预估中值为，英镑今年最低将跌至1.25美元。

目前尚未有关于公投退欧后英国经济表现如何的官方数据，但企业调查显示，英国经济在以2008-09年金融危机以来的最快速度收缩，促使英国央行周四几乎肯定降息。

路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。

两位前英国央行决策者周二表示，公投退欧后，英国应扩张财政政策以刺激经济，因为英国央行的货币政策基本已经到达极限，且效果可能低于以往。

公投退欧的意外结果出炉之前，外界还在揣测英国央行何时将收紧政策。放松政策将进一步削弱英镑的力道，英镑一个月后料报1.30美元，三个月和六个月后料均报1.26美元，一年后料报1.27美元。

这些预估低于退欧公投刚结束时的调查结果，而且大幅低于公投前的调查预估。

欧洲央行上个月维持政策不变，但为进一步刺激敞开大门。7月路透调查显示，欧洲央行很快将被迫延长和扩大资产购买计划。

因此，随着英国央行和欧洲央行都放松政策，英镑兑欧元料基本持稳。

英国公投前，欧元兑英镑仅报约0.765英镑，现报约0.838。最新调查显示，欧元兑英镑一个月后料为0.847，六个月后料报0.859，一年后料在0.844。(完)