英国知名基金经理认为脱欧或致英国陷入衰退

路透伦敦6月24日 - 先机环球投资（Old Mutual Global Investors）英国股票业务负责人理查德·巴克斯顿（Richard Buxton）表示，英国的脱欧决定可能导致英国陷入衰退。

巴克斯顿称，专注国内市场的英国企业可能受冲击最大。因其跑赢市场的业绩记录，布克斯顿被认为是英国最顶尖的基金经理之一。

“投资者现在应准备迎接一段相对不加区别就沽售的尴尬时期，因基金寻求在流动性可能较平时更有限的情况下应对赎回。”巴克斯顿说道。

巴克斯顿称，在英镑走弱的帮助下，富时跨国公司指数将表现相对较优。（完）