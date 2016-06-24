英国知名基金经理认为脱欧或致英国陷入衰退

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透伦敦6月24日 - 先机环球投资（Old Mutual Global Investors）英国股票业务负责人理查德·巴克斯顿（Richard Buxton）表示，英国的脱欧决定可能导致英国陷入衰退。
巴克斯顿称，专注国内市场的英国企业可能受冲击最大。因其跑赢市场的业绩记录，布克斯顿被认为是英国最顶尖的基金经理之一。
“投资者现在应准备迎接一段相对不加区别就沽售的尴尬时期，因基金寻求在流动性可能较平时更有限的情况下应对赎回。”巴克斯顿说道。
巴克斯顿称，在英镑走弱的帮助下，富时跨国公司指数将表现相对较优。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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