焦点：特雷莎·梅首度参加欧盟峰会 试图化解欧盟领袖的脱欧疑虑

路透布鲁塞尔10月21日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)首次出席欧盟峰会，试图就脱欧一事安抚欧盟各国领袖，但法国总统奥朗德(Francois Hollande)忠告她准备好迎接艰难的谈判过程。

欧盟各国领袖在布鲁塞尔齐聚一堂，就俄罗斯、移民及贸易等议题展开激烈讨论。特雷莎·梅在周四晚宴结束前获得少许时间，介绍她带领英国脱离欧盟的计划。

特雷莎·梅说过，她将在明年3月底之前正式向欧盟通报英国的退出计划。但对于未来英国与欧盟之间会是什么关系，她本人及其内阁大臣释放出互相矛盾的讯号。

“这是我首次来到欧洲理事会，并带来了非常明确的讯息，”特雷莎·梅在峰会开场时表示。“英国正在脱欧，但我们将继续扮演完整角色，直到我们离开欧盟。退出后我们将会是强大、可靠的伙伴。”

虽然特雷莎·梅发出安抚性语气，但奥朗德警告称“磋商将会很艰难”。德国总理默克尔则乐见特雷莎·梅所释出的讯息，并称双方都面“困难道路”。特雷莎·梅的讯息是，英国在即将进行的谈判中将努力避免对欧盟造成损害。

欧盟领导人亦清楚表明，他们不会听从特雷莎·梅的建议，即在启动欧盟条约第50条之前举行预备性的磋商。启动欧盟条约第50条之后，将进行为期两年的正式谈判。

“在英国启动第50条前，将不会有磋商，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 表示。“基本原则，即单一市场和四大自由缺一不可，仍将是我们的坚定立场。”

特雷莎·梅的助理表示：“在(发出退欧)通知前将不会有磋商，这个讯息一直相当强烈和明确。”

欧洲大陆各国政府已经警告称，如果英国对欧盟的核心原则--即人员的自由流动--做出限制，那么英国将无法进入欧盟单一市场。

特雷莎·梅在晚宴尾段提出了她的退欧计划，强调称英国不会举行第二次公投，并称她希望英国“平稳有序”退出欧盟，以保护经济和安抚愈发紧张的投资者和市场。

欧盟一位外交官称，特雷莎·梅讲话后，峰会没有就此进行讨论。“特雷莎·梅完全照搬发言稿”，该外交官称，这呼应了欧盟成员国的失望情绪。特雷莎·梅除了重复她的一贯论调“退欧就是退欧”外，没说什么别的。

奥朗德对记者表示，特雷莎·梅曾承诺秉持建设性的精神展开讨论，“让我们拭目以待”。(完)