近41%英国小企业希望英国退出欧盟--调查

路透伦敦9月17日 - 英国明年可能就是否留在欧盟举行公投，而最近一项调查显示，近41%的英国小企业希望退出欧盟，因认为欧盟成员国身份对小企业无益。

此项调研由英国小企业联合会（FSB）进行，发现约47%的受访企业希望留在欧盟，另有10.7%犹疑不决。

英国首相卡梅伦曾承诺重新协商英国与欧盟关系，并承诺在2017年底前就是否留在欧盟举行公投。多数观察人士预计公投将在明年进行。

主张留在欧盟的阵营中包括英国一些大型企业的高管，“留欧”阵营认为，英国的欧盟成员国身份可为英国带来更大市场以及数以百万计的消费者。

然而，小型企业则对欧盟成员国身份带来的所谓“繁文缛节”有更多怨言，譬如商业、健康和安全方面的监管。

据此项调查，FSB成员企业中，最可能主张留在欧盟的，往往是与欧盟有进出口业务的企业、有雇员来自欧盟其他国家的企业、以及总部在苏格兰、伦敦和北爱尔兰的企业。此外，主张留在欧盟的女性比例高于男性比例。

希望退出欧盟的成员企业则表示，希望加强与世界其它国家和地区、以及与欧盟及其成员国的贸易关系。

最近两项针对英国民众的调查显示，自从英国政府同意修改公投选票的问题选项后，希望留在欧盟的人数有所下降。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。