瑞典国防部长称英国脱欧或削弱欧洲安全

路透斯德哥尔摩5月17日 （记者 Tim Hepher） - 瑞典国防部长胡尔特奎斯特（Peter Hultqvist）周二加入越来越多呼吁英国留欧的国际政治人物与组织的行列，称英国脱欧或削弱欧洲安全。

英国是瑞典在欧盟最密切的盟友之一，两国都选择不加入欧元区。

“我们非常需要他们作为伙伴国留在欧盟，（英国脱欧）将造成欧盟分裂，那是非常糟糕的。”胡尔特奎斯特在斯德哥尔摩对记者们表示。

被问及英国脱欧是否会削弱欧洲安全，胡尔特奎斯特回答“是”。

围绕英国留欧是否有助于保持英国和欧洲的安全，各方在英国公投前展开激烈争论。

领导留欧阵营的英国首相卡梅伦称，留在欧盟让英国更安全，且英国需要欧盟帮助打击“伊斯兰国”以及遏制一个更强硬的俄罗斯。

伦敦前市长、脱欧阵营实际上的领袖约翰逊（Boris Johnson）指责卡梅伦就英国的安全散播恐慌，并暗示称欧盟试图打造一个破坏性的欧洲超级大国。

胡尔特奎斯特担忧，在欧盟面临新的外部安全威胁之际，英国脱欧可能促使其他国家审视与欧盟的关系。

“我认为英国‘脱欧’可能开启欧洲其他国家的消极进程。我们现在明确需要的是团结与一起行动，因为这是让局势更稳定的东西。”他说道。（完）