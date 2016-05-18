瑞典国防部长称英国脱欧或削弱欧洲安全

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透斯德哥尔摩5月17日 （记者 Tim Hepher） - 瑞典国防部长胡尔特奎斯特（Peter Hultqvist）周二加入越来越多呼吁英国留欧的国际政治人物与组织的行列，称英国脱欧或削弱欧洲安全。
英国是瑞典在欧盟最密切的盟友之一，两国都选择不加入欧元区。
“我们非常需要他们作为伙伴国留在欧盟，（英国脱欧）将造成欧盟分裂，那是非常糟糕的。”胡尔特奎斯特在斯德哥尔摩对记者们表示。
被问及英国脱欧是否会削弱欧洲安全，胡尔特奎斯特回答“是”。
围绕英国留欧是否有助于保持英国和欧洲的安全，各方在英国公投前展开激烈争论。
领导留欧阵营的英国首相卡梅伦称，留在欧盟让英国更安全，且英国需要欧盟帮助打击“伊斯兰国”以及遏制一个更强硬的俄罗斯。
伦敦前市长、脱欧阵营实际上的领袖约翰逊（Boris Johnson）指责卡梅伦就英国的安全散播恐慌，并暗示称欧盟试图打造一个破坏性的欧洲超级大国。
胡尔特奎斯特担忧，在欧盟面临新的外部安全威胁之际，英国脱欧可能促使其他国家审视与欧盟的关系。
“我认为英国‘脱欧’可能开启欧洲其他国家的消极进程。我们现在明确需要的是团结与一起行动，因为这是让局势更稳定的东西。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。