瑞典国防部长称英国脱欧或削弱欧洲安全

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
路透斯德哥尔摩5月17日 - 瑞典国防部长胡尔特奎斯特(Peter Hultqvist)周二加入越来越多呼吁英国留欧的国际政治人物与组织的行列，称英国脱欧或削弱欧洲安全。
英国是瑞典在欧盟最密切的盟友之一，两国都选择不加入欧元区。
“我们非常需要他们作为伙伴国留在欧盟，(英国脱欧)将造成欧盟分裂，那是非常糟糕的。”胡尔特奎斯特在斯德哥尔摩对记者们表示。
被问及英国脱欧是否会削弱欧洲安全，胡尔特奎斯特回答“是”。
围绕英国留欧是否有助于保持英国和欧洲的安全，各方在英国公投前展开激烈争论。
领导留欧阵营的英国首相卡梅伦称，留在欧盟让英国更安全，且英国需要欧盟帮助打击“伊斯兰国”以及遏制一个更强硬的俄罗斯。
伦敦前市长、脱欧阵营实际上的领袖约翰逊(Boris Johnson)指责卡梅伦就英国的安全散播恐慌，并暗示称欧盟试图打造一个破坏性的欧洲超级大国。
胡尔特奎斯特担忧，在欧盟面临新的外部安全威胁之际，英国脱欧可能促使其他国家审视与欧盟的关系。
“我认为英国‘脱欧’可能开启欧洲其他国家的消极进程。我们现在明确需要的是团结与一起行动，因为这是让局势更稳定的东西。”他说道。(完)
编译 刘珞焱 审校 王燕焜
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选