英国首相特雷莎·梅称硬性退欧并非不可避免

路透伦敦1月9日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周一表示，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的，寻求澄清有关英国可能“硬性退欧”的言论，相关言论压低了英镑汇率。

特雷莎·梅指责英国媒体误读了她所描述的(英国)在退欧谈判中的长期立场，但当日英镑未能从10周低点回升，兑美元进一步下跌逾1%，兑欧元下挫1.2%。

特雷莎·梅周日曾在电视采访中称，英国可能无法保留“丝毫”欧盟成员国身份。在英国启动退欧谈判之前，她面临着为其退欧策略提供更多细节的压力。

部分评论人士认为，这是特雷莎·梅意图“硬性退欧”的一个迹象，商界称“硬性退欧”或将剪断英国与欧盟单一市场的纽带，令英国经济受损。特雷莎·梅回击称，媒体使用了她无法接受的措辞。

“我不禁想说，那些媒体人士认为我在讲硬性脱欧，讲硬性脱欧绝对不可避免，他们理解错了，”她对慈善委员会称。该政府部门负责监管英格兰和威尔士的慈善活动。

“我不接受硬性脱欧和软性脱欧的说法。我们要做的是...尽可能在与欧盟的贸易关系、在欧盟单一市场中开展业务等方面，为英国争取最为有利的协议。”

特雷莎·梅的挫败感显而易见。她在英国脱欧公投后临危受命，消息人士称，她越来越担心脱欧问题将决定她在位的时间。

她周一讲话时称，希望她的政府能帮助弥合英国因为脱欧公投而加剧的分歧，并确保“每个人都能分享到英国今天能提供的财富和机遇”。

特雷莎·梅重申，在触发里斯本条约第50条、正式启动退欧谈判之前，她不会公布退欧策略，但她的缄默促使外界密切关注她的每次讲话。

她基本坚持了之前的立场，即希望英国重新获得移民控制权、恢复主权、并尽可能与欧盟建立最佳的贸易关系，但任何可能偏离这种立场的言论都会被外界仔细斟酌，寻找关于特雷莎·梅对英国与欧盟未来关系看法的线索。

当被问及特雷莎·梅在周日的专访中是否排除了取得欧盟单一市场准入的优惠待遇时，她的发言人称特雷莎·梅没有排除任何可能性。

特雷莎·梅周一再次表示，在3月底启动与欧盟谈判之前，她感到雄心勃勃。

“但我们不应将此认为是在退出欧盟的时候，试图保留欧盟成员国的部分身份，我们能保留什么样的成员国身份呢，”她说。

“这将是一种新的关系，我们将离开欧盟，我们将有新的关系，但我相信新关系的核心将是达成一个良好的贸易协议，”她说。(完)