焦点：英国首相特雷莎·梅定下“硬脱欧”基调 将彻底退出单一市场

路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。

在为后代描绘英国未来愿景的同时，特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即英国人尽皆知的“硬脱欧”，回应了对其脱欧计划暧昧不清的批评。

特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。

她首次承认，这些举措将要求英国撤出一个拥有5亿人口的市场。

“我想说清楚的是：我所提出的建议，意味着英国不可能继续享有欧盟单一市场成员资格，”特雷莎·梅在伦敦的一个大厦里，向外国使团和英国脱欧谈判团队发表讲话时称。

“相反，我们将通过一个全面、大胆和充满雄心壮志的新自由贸易协议，寻求最大限度的欧盟市场准入。新协议可能在某些领域借鉴目前单一市场安排的一些内容，”特雷莎·梅称。

自去年6月脱欧公投后就任首相以来，特雷莎·梅一直拒绝明确表述她的脱欧计划。

这让英国民众揣测，她是会选择“软脱欧”，即继续保留单一市场成员资格，交换条件是，英国仍将遵守欧盟部分规定；还是会选择更彻底地脱离欧盟。企业对上述不确定性怨声载道。

自周日以来，特雷莎·梅讲话的一些要点被零星地透露给了媒体，她将提议彻底脱欧的预期，导致英镑从本周初开始走软。

但市场在特雷莎·梅讲话期间反弹，特别是当她宣布脱欧协议的最终条款将提交给议会表决后，市场认为，这起到了稳定英镑的效果。英镑兑美元GBP=D4大涨2.5%，为2008年12月以来最大单日升幅。

英国脱欧谈判预计将成为二战后欧洲历史上最复杂的谈判之一，它将决定特雷莎·梅是否能继续留任英国首相，将决定英国的命运和欧盟未来的构成。

**脱欧悬崖？**

数月来，特雷莎·梅经受住了有关她对脱欧计划过于沉默的批评，辩称提供过多细节将削弱英国谈判立场。

特雷莎·梅称，她不会采取与欧盟有自由贸易协议的其它国家模式，明确表示，不会接受属于假设的“软脱欧”模板的安排。以挪威为例，该国不是欧盟成员国，但是欧盟经济体的成员，享有单一市场准入，但需要遵守欧盟的许多规定。

她列出了谈判中优先考虑的12个方面，包括限制移民，退出欧洲法院司法管辖区，放弃欧盟关税同盟全面成员资格。欧盟关税同盟为进口到欧盟的商品设定外部关税。

特雷莎·梅称，关税同盟的全面成员资格妨碍英国达成自己的贸易协议。不过，她仍希望与欧盟达成“摩擦尽可能少的”贸易协定。

英国将从3月起正式启动脱欧谈判，开始长达两年的谈判期，特雷莎·梅称，她希望在两年谈判期内就英国脱欧条款达成一致，并逐步落实新规定。

“当我们从与欧盟的旧关系转变成新关系之际，出现让企业掉落的“悬崖”，或者对稳定造成威胁，不符合任何一方的利益，”特雷莎·梅称，“我们将寻求避免破坏性的‘悬崖’，随着英国和欧盟向新型合作伙伴关系转变，我们将尽一切努力，逐步落实出我们要求的新安排。”

**不达成协议好于坏协议**

特雷莎·梅在兰卡斯特宫发表了其就任首相半年来的最重要讲话。1988年，英国前首相撒切尔夫人就是在这个位于伦敦中部的宏伟的政府大厦中发表了英国支持单一市场的讲话。

特雷莎·梅为谈判明确了基调。她宣布，如果英国对对方提出的条款不满意，英国将在不签署任何贸易协议的情况下退出欧盟。“对英国来说，没有协议好于坏协议，”她称。

她还暗示，如果欧盟坚持实施惩罚性关税，英国可能利用减税方式以争取留住企业。英国享有设定有竞争性税率的自由，以吸引全球企业和投资者，她称。

德国外交部长史坦迈尔对特雷莎·梅的讲话表示欢迎，但他称，只有英国根据《里斯本条约》第50条正式发出通知后，谈判才能开始。英国最高法院将于本月就特雷莎·梅是否能在无需议会批准情况下启动第50条做出裁决。

特雷莎·梅就脱欧发表讲话时，北爱尔兰正面陷于政府瘫痪的僵局中，此前由天主教徒和新教徒共同执政的政府垮台。由于与爱尔兰共和国接壤，北爱尔兰是英国受脱欧事务影响最大的一个地区。特雷莎·梅称，她的一个原则是“加强团结”，她还补充道，她希望北爱尔兰以团结的精神解决矛盾。

特雷莎·梅还面对获得苏格兰支持的难题，苏格兰选民在公投中强烈倾向于留在欧盟。两年前，他们拒绝从英国独立出去。

美国当选总统特朗普称，英国脱欧将成为一个影响巨大的事件，其它国家将步其后尘脱离欧盟。他承诺将与英国快速达成双边贸易协议。

特雷莎·梅在讲话中提到特朗普，她称，很显然，在寻求与美国达成贸易协议的一系列国家中，英国站在“队头”。即将离任的奥巴马总统在英国公投前曾敦促英国留在欧盟，警告称，如果脱离欧盟，英国将站在贸易协定谈判的“队尾”。(完)