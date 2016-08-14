英国启动脱欧进程时间可能推后 因政府尚未做好准备--消息

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦8月13日 - 据英国星期日泰晤士报引述消息人士报导，英国可能在2019年底退出欧盟，而不是此前一些政界人士预计的年初退出。消息人士从一些内阁大臣处获悉，退欧的政府部门没有做好准备。
虽然英国在6月23日的公投中决定退出欧盟，但首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，英国需要更多时间为谈判做准备，因此她今年不会启动退欧条款。根据规定，正式退出程序需要两年时间。
英国国际贸易大臣福克斯7月曾表示，明年初可能是英国触发退出条款的最佳时间。
伦敦金融城的消息人士告诉星期日泰晤士报，触发退欧条款的时间可能比福克斯所说的更晚，因为处理退欧和国际贸易问题的新政府部门人员还没有齐备。
该报称，明年5月法国大选、9月德国大选，可能也会把触发退欧条款的时间推后。
如果脱欧进程推后，可能会招致特雷莎·梅所属的保守党内部退欧派的批评，John Redwood等资深成员主张迅速脱离欧盟。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。