英国启动脱欧进程时间可能推后 因政府尚未做好准备--消息

路透伦敦8月13日 - 据英国星期日泰晤士报引述消息人士报导，英国可能在2019年底退出欧盟，而不是此前一些政界人士预计的年初退出。消息人士从一些内阁大臣处获悉，退欧的政府部门没有做好准备。

虽然英国在6月23日的公投中决定退出欧盟，但首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，英国需要更多时间为谈判做准备，因此她今年不会启动退欧条款。根据规定，正式退出程序需要两年时间。

英国国际贸易大臣福克斯7月曾表示，明年初可能是英国触发退出条款的最佳时间。

伦敦金融城的消息人士告诉星期日泰晤士报，触发退欧条款的时间可能比福克斯所说的更晚，因为处理退欧和国际贸易问题的新政府部门人员还没有齐备。

该报称，明年5月法国大选、9月德国大选，可能也会把触发退欧条款的时间推后。

如果脱欧进程推后，可能会招致特雷莎·梅所属的保守党内部退欧派的批评，John Redwood等资深成员主张迅速脱离欧盟。(完)