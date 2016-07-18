英国与加拿大展开“富有成果”的贸易谈判--贸易大臣

路透伦敦7月17日 - 英国国际贸易大臣福克斯对英国星期日泰晤士报表示，周五与加拿大展开了“富有成果”的贸易谈判。在上个月英国公投决定脱欧后，他准备重新谈判英国的商业关系。

在其采访稿摘录中，福克斯表示他将很快前往美国，确保英国不被置于贸易谈判队列的末尾。美国总统奥巴马在6月23日英国公投前暗示，英国脱欧后将处于贸易谈判队列的末尾。

福克斯表示，正在审视欧盟以外的十几个自由贸易协定，这些协定将在英国离开欧盟时就绪，其中一些国家曾表示他们想要尽快签订协议，另一些则是世界主要经济体。

在此之前，英国首相特雷莎·梅办公室表示，澳洲总理特恩布尔曾向她表达了想要尽快达成自由贸易协定的意愿。

特恩布尔周六在悉尼证实，与特雷莎·梅讨论了自由贸易协议，双方的会谈具有建设性。(完)