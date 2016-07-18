英国与加拿大展开“富有成果”的贸易谈判--贸易大臣

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月17日 - 英国国际贸易大臣福克斯对英国星期日泰晤士报表示，周五与加拿大展开了“富有成果”的贸易谈判。在上个月英国公投决定脱欧后，他准备重新谈判英国的商业关系。
在其采访稿摘录中，福克斯表示他将很快前往美国，确保英国不被置于贸易谈判队列的末尾。美国总统奥巴马在6月23日英国公投前暗示，英国脱欧后将处于贸易谈判队列的末尾。
福克斯表示，正在审视欧盟以外的十几个自由贸易协定，这些协定将在英国离开欧盟时就绪，其中一些国家曾表示他们想要尽快签订协议，另一些则是世界主要经济体。
在此之前，英国首相特雷莎·梅办公室表示，澳洲总理特恩布尔曾向她表达了想要尽快达成自由贸易协定的意愿。
特恩布尔周六在悉尼证实，与特雷莎·梅讨论了自由贸易协议，双方的会谈具有建设性。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。