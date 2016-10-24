版本:
中国
货币新闻 | 2016年 10月 24日 星期一 23:14 BJT

标题新闻：英国首相特雷莎梅称对欧盟加拿大贸易协议磋商停滞感到失望，不影响英国与欧盟谈判

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐