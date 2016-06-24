独家：巴克莱在英国公投结果出炉前停止接受新的外汇止损单--消息

路透伦敦6月23日 - 巴克莱周四停止在外汇交易中接受新的止损单，该行及其他银行均采取了措施以限制与英国退欧公投结果相关的曝险以及可能造成的潜在损失。止损单是外汇交易必不可少的组成部分。

巴克莱的客户称，巴克莱周一就已告知客户不会执行此类交易。一般在此类交易中，巴克莱通过计算机交易算法按预设价位为客户了结已有仓位。出于保密原因，上述客户要求匿名。

这些匿名客户表示，截至周四0600 GMT时，巴克莱还拒绝接受所有新开的止损单，无论该止损单是通过电话、短信还是交易系统发出的。

此举极为罕见，同时也折射出巴克莱的担忧，如果英国在公投中选择退出欧盟，给市场造成的影响将可能不亚于去年瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇率上限造成的冲击波。

根据路透看到的信息，美银美林(BAC.N)和瑞银(UBSG.S)本周均向客户发出告诫，他们有可能满足不了其平时向主要机构客户提供的外汇服务。

另一位消息人士也证实了巴克莱发出的以上信息。

巴克莱发言人拒绝置评。

瑞银本周稍早提醒客户，如果公投结果影响到流动性或引发极端波动，该行或许不能在电子交易平台上执行某些交易单。

美银美林也提醒客户可能会有服务中断。

本周这些银行的这些声明基本上就是一则法律声明，提醒客户在公投影响下不能期望正常的服务，下单的交易可能无法达成，或许导致数百万美元的交易损失。(完)