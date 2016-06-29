英国脱欧后中美游客对英国游兴趣飙升

专访：泰格豪雅加大对中国市场的开发力度--CEO
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透纽约/上海6月28日 （记者 Melissa Fares/Jing Wang） - 英国公投脱欧后，美国和中国的在线旅游网站称有关赴英国旅游的咨询大幅增加，这个迹象表明英国脱欧以及由此引发的英镑大幅贬值可能刺激该国旅游业。
旅行社、连锁酒店和航空公司称，英国脱欧是否会影响更长期的预定状况现在还不好说。
英国脱欧令这个全球第五大经济体面临深刻的不确定性。英镑兑美元挫跌至逾三十年最低。
但对于文志红这样的游客，那意味着英国游的成本降低了。文志红来自四川，在大学就职，她一直计划与女儿前往法国和意大利度假，但称英国脱欧让她改变主意。
“现在觉得去英国是个更好的主意，”文志红说道。“英镑贬值让订酒店、机票和购物都便宜了不少。”
中国最大在线旅行社携程旅行网已在寻求利用个中契机。携程本周称，目前英国暑期游费用可少三分之一。这帮助在携程APP搜索英国游的次数增加了两倍。
“之前他们可能选择美国或者其他国家的团，现在他们都改去英国了，因为现在英镑贬了，所以他们去那儿买东西都会更便宜些。”众信旅游(002707.SZ)一位高管说道。
该高管称，众信旅游正在申请更多航班座位，以应对旅游预定。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
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