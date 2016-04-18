退欧将对英国经济造成永久性伤害--财政大臣

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月17日 - 英国财政大臣奥斯本称若6月公投决定离开欧盟，将对该国经济造成永久性破坏，他警告称到2030年时经济规模将比留在欧盟小6%。
消息人士称，政府将在周一就退欧对经济的长期影响提出一份“严肃冷静的分析”。
奥斯本被援引称到2030年时经济损失将相当于每户家庭4,300英镑(6,100美元)。
“结论很显然：对于英国经济及英国家庭，退出欧盟将是极为不正常的自残，”他在一篇专栏中称，英国泰晤士报周一将发表该专栏。
民调显示支持及反对阵营势均力敌，但博彩公司预计英国选民更可能选择留在欧盟。
奥斯本称，退欧对经济的冲击将是永久性的，因为会导致贸易和投资减少。
奥斯本最近这次呼吁英国人投票选择留在欧盟，可能被退欧阵营指责政府采取恐吓策略。(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。