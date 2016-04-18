退欧将对英国经济造成永久性伤害--财政大臣

路透伦敦4月17日 - 英国财政大臣奥斯本称若6月公投决定离开欧盟，将对该国经济造成永久性破坏，他警告称到2030年时经济规模将比留在欧盟小6%。

消息人士称，政府将在周一就退欧对经济的长期影响提出一份“严肃冷静的分析”。

奥斯本被援引称到2030年时经济损失将相当于每户家庭4,300英镑(6,100美元)。

“结论很显然：对于英国经济及英国家庭，退出欧盟将是极为不正常的自残，”他在一篇专栏中称，英国泰晤士报周一将发表该专栏。

民调显示支持及反对阵营势均力敌，但博彩公司预计英国选民更可能选择留在欧盟。

奥斯本称，退欧对经济的冲击将是永久性的，因为会导致贸易和投资减少。

奥斯本最近这次呼吁英国人投票选择留在欧盟，可能被退欧阵营指责政府采取恐吓策略。(完)