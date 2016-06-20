特朗普接受媒体采访时重申英国应当脱欧

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透伦敦6月19日 - 美国共和党总统参选人特朗普在距英国脱欧公投还有几天时间之际重申，他支持英国脱离欧盟，认为英国脱离欧盟情况会更好。
特朗普周日接受《星期日泰晤士报》采访时称，他支持英国脱离欧盟。
“出于减少官僚作风等诸多原因，我个人更倾向于（支持英国）退出。”特朗普对该报称。“但我不是英国公民，这只是我的看法而已。”
特朗普还对该报称，如果他在11月当选总统，将会在国际上寻求建立良好关系，包括同英国首相卡梅伦建立良好关系。卡梅伦曾称，特朗普有关暂时禁止穆斯林进入美国的言论是“分裂性的、愚蠢和错误的。”
特朗普在5月份时曾表示，由于移民大量涌入问题，英国脱离欧盟情况会更好。
特朗普的母亲是苏格兰人。他将在英国脱欧公投次日到访英国，现身他在苏格兰拥有的两处高尔夫球场。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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