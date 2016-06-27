英国退欧 给TTIP谈判又浇上一盆冷水

路透华盛顿6月24日 - 英国即将退出欧盟，让本就因根深蒂固的分歧和大西洋两岸反贸易情绪升温而陷入停滞的美国-欧盟自由贸易协议谈判，遭遇又一个巨大挫折。

贸易专家周五表示，英国周四公投决定与欧盟进行历史性的“分手”，几乎肯定会使跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)谈判取得实质进展的日期进一步推迟，因剩余27个欧盟成员国需要厘清与英国之间的新关系。

“又多了一个TTIP可能推迟的理由，”华盛顿智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)欧洲项目主管Heather Conley说。

“但老实说，我认为最早在2018年以前，TTIP不会有任何进展，”她表示。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五发表声明称，他正在评估英国退欧决定对TTIP的影响，但会与欧洲和英国同僚保持联系。

TTIP谈判代表仍料按计划于7月中在布鲁塞尔开会，但谈判将聚焦于争议较少的议题，将最棘手的分歧留待美国和欧盟政治领袖解决。现在还不清楚英国何时启动正式的退欧程序，而这个程序至少将需要两年时间。(完)