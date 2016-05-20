英国脱欧公投临近 年轻选民投票意愿低令留欧阵营大伤脑筋

(本文由路透中文网编译提供)

路透英国曼彻斯特5月18日 - 离英国脱欧公投还有五周，令留欧阵营夜不能寐的是萨伊姆·乔杜里（Saim Chowdhury）这类人：他们年轻、受过良好教育、支持留欧的经济论证，但他们不打算投票。

当下留欧与脱欧的民意支持率旗鼓相当，乔杜里是留欧阵营所担忧的数以百万计可能懒得投票的选民之一，这或令天平向脱欧阵营倾斜。

去留欧的影响不容轻视。脱欧可能使英国的贸易、安全和全球领导地位面临不确定性；留欧可能让英国与一个正努力在许多层面应对危机的欧盟捆绑在一起。

但对于乔杜里和他的朋友们，对于这些在曼切斯特城市大学外面谈论各种最后期限的商业管理学生来说，他们并不太在意这些关切。

“你知道并非我们不在乎，只是我们现在没去想而已。如果事情现在没有影响我们，为什么我们要对此做些什么呢？”乔杜里说道。

这种漠不关心远不限于学生群体当中，这意味着对于留欧阵营来说，让人们投票是最大挑战之一，尤其考虑到疑欧派对退欧的热衷。

“有许多‘安静的留欧派’，他们总体上认为我们应该留在欧盟，但他们对欧盟没有太大热情，”“留欧更强大”（Stronger In）宣传团体的发言人詹姆斯·麦克格罗里（James McGrory）说道。“另一边（脱欧派）的人毕生希望退欧--这对他们来说是一个非常、非常大的事情。”

有鉴于此，“留欧更强大”正投入大量资源提升民众、尤其是年轻选民在公投中的投票率。

民调显示，较年轻的选民相比较年长的选民更支持留欧：据民调公司Opinium，18-34岁的选民有54%可能投票支持留欧，而55岁以上选民该比例为33%。

“他们不那么需要说服，因为他们大多支持我们的（留欧）论据。”麦克格罗里说道。

但对于留欧阵营来说不幸的是，英国年轻人倾向于不投票。

据估计，43%的18-24岁英国人参加了去年的大选投票，远低于整体66%的投票率。这与此前选举的情况一致：至少从1964年以来，18-24岁年龄段的投票率就低于平均水平。

留欧阵营的主要宣传区域之一是大学校园，那里聚集了许多符合潜在“亲欧者”特质的人群：年轻、受过良好教育、有国际视野、关注自身未来职业发展。

为了向180万的英国大学生宣传，留欧阵营上月举办了一个“留欧未来更光明”（Brighter Futures In）的校园巴士之旅，与学生活动人士会面，培训他们如何在同学中间传递留欧讯息。

被问及他们如何看待留欧对他们的可能影响，乔杜里和他的朋友们强化了那种想法，即学生们直觉达成的结论，与留欧阵营提倡的结论一致。

他们称，退欧会限制他们这代人在海外工作的机会，并使英国企业失去熟练外国劳动力。

让这些想法变成在公投日的行动并非易事。数据显示，18-24岁的英国人是最不可能参加公投的，因为他们要么不认为公投与他们有什么相干，要么对此不感兴趣，因为他们认为他们的意见没有在现行政治体系中真正得到体现。（完）