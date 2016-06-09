英国尚未做决定的选民认为退欧将令他们经济状况较糟--调查

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伦敦6月9日 - 调查显示，仍未就退欧公投做出决定的英国人认为，如果英国离开欧盟，他们的经济状况每年将较以前拮据71英镑(103美元)，这表明“退欧”阵营面临的挑战甚于“留欧”阵营。
根据调查，尚未做出决定的选民平均估计，倘若英国脱离欧盟，那么之后的五年每个家庭每年经济状况将以前拮据181英镑，而如果英国留在欧盟，那么每个家庭每年将减少110英镑。
市场研究机构Opinium和伦敦经济学院下属欧洲选举心理学研究中心(European Centre for Research in Electoral Psychology)进行的调查显示，3,000名受访者中有18%尚未就退欧公投做出决定。
调查还显示，这些尚未做出决定的受访者中有四分之一认为，如果英国决定退出欧盟，英国家庭的经济状况将较糟糕；而17%认为如果英国留在欧盟，则经济状况会较糟。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。