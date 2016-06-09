版本:
中国
时事要闻 | 2016年 6月 9日 星期四 10:06 BJT

英国尚未做决定的选民认为退欧将令他们经济状况较糟--调查

路透伦敦6月9日 - 调查显示，仍未就退欧公投做出决定的英国人认为，如果英国离开欧盟，他们的经济状况每年将较以前拮据71英镑(103美元)，这表明“退欧”阵营面临的挑战甚于“留欧”阵营。

根据调查，尚未做出决定的选民平均估计，倘若英国脱离欧盟，那么之后的五年每个家庭每年经济状况将以前拮据181英镑，而如果英国留在欧盟，那么每个家庭每年将减少110英镑。

市场研究机构Opinium和伦敦经济学院下属欧洲选举心理学研究中心(European Centre for Research in Electoral Psychology)进行的调查显示，3,000名受访者中有18%尚未就退欧公投做出决定。

调查还显示，这些尚未做出决定的受访者中有四分之一认为，如果英国决定退出欧盟，英国家庭的经济状况将较糟糕；而17%认为如果英国留在欧盟，则经济状况会较糟。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐