英国大学游说团体称脱欧将损害英国大学学术地位

路透伦敦7月27日 - 英国一个大学游说团体周一称，如果想保持英国高等教育部门的地位、质量和研究能力，英国必须继续留在欧盟。

在英国大学领导的英国留欧活动启动仪式上，大学高层以及来自保守党和反对党工党的议员们均表示，英国脱欧的决定将损害国际学术合作。

“这关乎确保英国未来的繁荣，”英国大学联合会（Universities UK）候任主席朱莉亚·古德费洛（Julia Goodfellow）说道。

“这关乎将做出新发现的机会最大化以推动社会进步，这关乎应对重大挑战……这关乎英国的全球地位，并且最重要的是这关乎英国人民现在和未来的机会。”

古德费洛称，2013年英国大学获得了10亿英镑（16亿美元）的欧盟研究经费。

欧洲怀疑论者抨击该团体在卡梅伦完成重新谈判之前就出来赞同英国留欧。反欧盟的英国独立党称，许多英国学者从欧盟获得的经费数目意味着他们在此议题上不是无偏见的声音。

但英国保守党议员Damian Green对此予以驳斥，称那些主张英国脱欧的人对脱欧将给英国带来的风险“盲目自满”。

工党商业事务发言人Chuka Umunna称，在英国欧盟成员国身份这个议题上，大学的领导人是最值得信赖的非政治声音之一。

“鉴于我们知道政界之外的声音比起政界的声音更有说服力，我认为让一个非政界人士领导‘赞成’英国留欧活动是合乎情理的，”他在活动上表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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