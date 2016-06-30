焦点：美企获利原本料将反弹 奈何遭遇英国退欧的无妄之灾

路透纽约/旧金山6月30日 - 英国公投退欧带来的汇率波动和经济不确定性已给预期中的美国企业获利复苏造成威胁。自去年以来，美国企业获利不断下滑。

尤其是在海外开展业务的美企面临着威胁，因为英国上周举行退欧公投以来美元跳涨，而且外界预计欧洲经济体可能陷入受到影响。

从2015年开始，美元升值和油价大跌就侵蚀了美企获利，但随着近几个月原油价格和美元企稳，投资者已开始押注企业获利将从第三季开始恢复温和增长。

第二季财报将在未来几周陆续出炉，各公司高管对英国退欧潜在影响的评论或许会改变华尔街对于获利跌势何时会终止的预期。

“这是雪上加霜，所谓的下半年(获利)井喷式增长将真的很难实现，”Synovus Trust Company资深资产组合经理Daniel Morgan称。其认为分析师目前过于乐观。

本周，据汤森路透数据，标准普尔500指数成分股第三季平均获利增长预估小降至2.2%，公投前预估会增长2.4%。

在第二季财报季临近之际，股指可能会进一步下跌，近年来都是这种情况。第二季业绩预计较上年同期下滑3.9%

富国银行(WFC.N)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)将是最早公布第二季财报的几个权重股，这几家公司均将在7月中公布业绩。

一些美国企业已经对英国退欧表示谨慎看法。

邮轮运营商Carnival Corp(CCL.N)周二发出季报预警，称英国退出欧盟将会影响全球消费者信心。

财务长David Bernstein在电话会议上表示，预期英镑和欧元的疲势，将对公司全年每股盈余带来8美分的拖累，不过称消费者需求提高将会带来弥补，故维持展望不变。

**重回纪录高点？不会太快**

虽然Carnival和包括Molson Coors Brewing (TAP.N)在内的其他跨国公司严重依赖欧洲，但多数美国公司在欧洲的业务有限。Molson Coors Brewing有三分之一的营收来自英国。

据标普道琼斯指数有限公司的数据，标普500成分企业整体营收中有8%来自欧洲，仅1.9%的营收来自英国。

虽然一些经济学家对欧洲衰退发出预警，但欧洲央行总裁德拉吉周二向欧盟领导人表示，英国公投决定退欧料将在未来三年令欧元区经济增幅减少至多0.5个百分点。欧洲央行本月稍早表示，2016年欧元区经济将增长1.6%，2017和2018年预计均增长1.7%。

有些投资者寄望获利改善将帮助股价在2016年首次升至纪录高点，而英国退欧给这一前景蒙上了阴影。在英国公投结束后，标准普尔500指数下跌5%，但随后收复了大部分失地。汤森路透的数据显示，该指数目前的预期市盈率为16.6倍，高于约15的长期平均水平。

近期欧元等货币大幅贬值，将影响到那些对海外销售较为依赖的企业。

美元指数.DXY自上周四收盘以来上扬2.6%，不过今年迄今仍跌2.7%。

“这的确是我们必须关注的因素，”嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders说。

得益于原油价格上涨，能源产业获利第二季料平均下滑78%，随后一季料下滑54%。

Commonwealth Financial Network投资主管Brad McMillan表示，今年油价反弹以及外币兑美元走强，据此可以预测，即便是在因为英国脱欧消息而蒙受损失之后，今年9月当季的获利仍将复苏。

“我们不需要他们业绩好转--即便他们确实在改善。我们只需要他们别再继续下滑就好，”McMillan说。(完)