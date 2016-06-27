受英国脱欧鼓舞 美国的分离主义者希望推动“德州脱美”

路透德州奥斯汀6月24日 （记者 Jon Herskovitz） - 受到英国脱欧鼓舞，美国德州的分离主义者渴望采纳用以说服英国人投票脱欧的宣传策略，并要求下一步举行“德州脱美”（Texit）投票。

德州民族主义运动（Texas Nationalist Movement）主席丹尼尔·米勒（Daniel Miller）称，由公民推动的英国脱欧公投可成为德州效仿的模式，且德州每年国内生产总值（GDP）达1.6万亿美元，可位列全球前十大经济体之列。德州在1836至1845年期间曾是一个独立国家。

“德州民族主义运动正式呼吁德州州长支持德州人进行类似投票。”该团体周五说道。路透未能立即获得德州州长格雷格·阿伯特（Greg Abbott）的办公室的置评。

米勒称，该团体今年早些时候未能将“德州脱美”列入11月的大选议程，但计划重启其在2018年下个选举周期的“脱美”宣传运动。该团体宣称约有25万支持者。

“‘德州脱美’已经广为人知。”他说道。

路透/益普索2014年的一项民调显示，近四分之一美国人对其所在州脱离美国持开放态度。（完）