欧洲理事会主席图斯克批评有关欧洲联邦的乌托邦式“空想”

路透卢森堡5月30日 - 欧洲理事会主席图斯克周一称，提倡欧洲联邦“空想”的欧盟领导人已与民众脱节，并可能输给致力于解散欧盟的疑欧派民粹主义者。

图斯克面向欧盟国家的保守派同僚发表演讲时发出上述直率的批评。这些保守派包括许多支持欧洲进一步一体化的人士。

“当下是我们要负责在各种空想前面对现实，这些空想包括一个没有民族国家的欧洲、一个在利益和追求上没有冲突的欧洲、一个将其价值观施加于外部世界的欧洲。”图斯克说道。

“我们执迷于即刻的、完全的一体化，未能注意到欧洲的普通人并不认同我们对欧洲（一体化）的热忱。他们对未来的伟大愿景不抱幻想，而是要求我们更好地应对当下的现实……疑欧已替代了这些幻想。”

英国脱欧阵营的一大论据是欧洲一体化深化会牺牲国家主权--这种担忧在图斯克所在的波兰也非常强烈。图斯克所在的中右翼党派在去年选举中败给疑欧的右翼反对派。

图斯克在欧洲人民党会议上的演讲未明确提到有关英国脱欧的辩论。演讲听众包括德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克。

但一直为各国有权利反对欧盟集权辩护的图斯克曾称，英国脱欧是欧盟的重大风险。他呼吁领导人改变应对反欧力量的策略。法国、荷兰、匈牙利和其他多个欧洲国家的疑欧运动势头强劲。

“欧洲正笼罩在解体的幽灵之下，”他说道。“在我看来（欧洲）联邦的愿景并不像是最佳应对方案。”（完）