欧洲理事会主席图斯克批评有关欧洲联邦的乌托邦式“空想”

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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(本文由路透中文网编译提供)
路透卢森堡5月31日 - 欧洲理事会主席图斯克周一称，提倡欧洲联邦“空想”的欧盟领导人已与民众脱节，并可能输给致力于解散欧盟的疑欧派民粹主义者。
图斯克面向欧盟国家的保守派同僚发表演讲时发出上述直率的批评。这些保守派包括许多支持欧洲进一步一体化的人士。
“当下是我们要负责在各种空想前面对现实，这些空想包括一个没有民族国家的欧洲、一个在利益和追求上没有冲突的欧洲、一个将其价值观施加于外部世界的欧洲。”图斯克说道。
“我们执迷于即刻的、完全的一体化，未能注意到欧洲的普通人并不认同我们对欧洲（一体化）的热忱。他们对未来的伟大愿景不抱幻想，而是要求我们更好地应对当下的现实……疑欧已替代了这些幻想。”
英国脱欧阵营的一大论据是欧洲一体化深化会牺牲国家主权--这种担忧在图斯克所在的波兰也非常强烈。图斯克所在的中右翼党派在去年选举中败给疑欧的右翼反对派。
图斯克在欧洲人民党会议上的演讲未明确提到有关英国脱欧的辩论。演讲听众包括德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克。
但一直为各国有权利反对欧盟集权辩护的图斯克曾称，英国脱欧是欧盟的重大风险。他呼吁领导人改变应对反欧力量的策略。法国、荷兰、匈牙利和其他多个欧洲国家的疑欧运动势头强劲。
“欧洲正笼罩在解体的幽灵之下，”他说道。“在我看来（欧洲）联邦的愿景并不像是最佳应对方案。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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