部分美股期权交易员认为对英国退欧的担忧过头

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月22日 - 美国股市波动性迟滞数个月之后，随着英国退欧公投的临近，市场对波动性的预期重新升温；不过期权市场部分交易员一直都认为市场将重归平静。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX).VIX上周升破长期均值20。而在周三，也就是英国公投前一天，该指数大涨15%至21.17。
不过并不是所有人都认为股市将加剧震荡。期权市场近期的活动表明，有相当可观的交投押注美国股市很快将重归平静。
周三，对于VIX在7月中之前回到15以下的押注，在该合约交易中所占比重最高。
optionMonster.com资深分析师David Russell表示，尽管卖权交易量升高不见得表示交易员预期VIX将下滑，但今天似乎就是如此。
“通过押注VIX将下降，他们是在表达，他们认为市场反映了过多的担忧，”他说。
从VIX期权的整体未平仓合约中可以得出类似的结论。
尽管累积规模最大的是将因波动率跳升而获益的期权，但对7月波动率将下降的押注也不少。
MKM Partners衍生品策略师Jim Strugger称，更重要的是，大量押注7月中波动率将大涨的期权是在4月中买入的，而对波动率将下降的押注则在最近几周抬头。
“英国退欧公投前VIX期权仓位似乎随人气变化而动，”Strugger说。
周四英国公投前几天出炉的民调基本显示民意转向留在欧盟，但也有一些迹象显示，“留欧”阵营势头停滞，与“退欧”阵营仍在伯仲之间。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 徐文焰/白云)
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