焦点：如果可能 英国将提前举行是否退出欧盟的公投--卡梅伦

路透伦敦1月4日 - 英国首相卡梅伦周日表示，如果可能的话，他将把有关英国是否退出欧盟的公投日期从原定的2017年提前。

由于卡梅伦所在党派内部的疑欧派人士不断施加压力，且反对欧盟的英国独立党支持率有所上升，卡梅伦承诺重新商讨英国与欧盟28国的关系，试图让英国政府收回部分权力。

卡梅伦表示，如果他所在的保守党于5月7日的全国大选中获胜，将在2017年举行公投。

“如果我觉得我们可以提前公投，我会很高兴。兑现有关重新谈判以及公投的承诺，当然越早越好，”他对英国广播公司(BBC)表示。

卡梅伦周三将在伦敦与德国总理梅克尔讨论他的改革计划，议题包括限制欧盟移民的社会福利。卡梅伦已表示，这需要修改协议，但梅克尔也表明，不容许对欧盟工作者自由移动的规定打折扣。

英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)对Sky News表示，依据卡梅伦的计划，公投已经被“无限期搁置”，并称他的重新协商看起来“无法达成的可能性相当高”。

5月的大选看来将是英国现代史上最激烈的一场选战。多数民调中，保守党都仅微幅落后工党，许多分析师预测两党都无法赢得过半选票，最终可能出现两党或多党联盟。

卡梅伦周日与工党就经济与医疗保障议题激烈交锋。他所属的中间偏右保守党，自2010年起已经与中间偏左的自由民主党组成联盟执政。

“恣意妄为”

工党表示，保守党的举债高于原先规划，如今只因意识型态就打算删减赤字，速度太快、幅度也太深。

卡梅伦支持者表示，规模达2.5万亿(兆)美元的英国经济已经走出二次世界大战以来的最严重滑坡，如今享有发达国家中最快的成长速度。

卡梅伦指出，“我真正担心的是，如果我们走回头路，回到恶性的扩大借款、扩大支出、债务升高的老路...我们将会走回原点，并将对经济复苏构成实质威胁。”

他指出，近一步缩减支出的计划“相当温和、且合情合理”，而工党的提案则意味着要扩大借款，同时意味着下届议会任期到期前债务利息支出将额外增加135亿英镑(207亿美元)。

工党商务发言人Chuka Umunna表示，上述的评论是“一位绝望的首相所提出的绝望说法。”

工党周日推出两分竞选文宣，以及一份长达27页的文件，当中批评卡梅伦任内的英国国民保健制度(NHS)标准下滑，并警告称保守党计画中的缩减支出将会进一步损及NHS。

工党选战领导人Douglas Alexander表示，“若卡梅伦再续任五年，我们的医疗服务恐怕撑不下去。这也就是NHS成为本次选战投票议题的原因。”(完)

(编译 王颖/陈宗琦/张明钧; 审校 郑茵/张荻)

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