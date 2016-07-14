综述：英国新首相对脱欧派大将约翰逊委以重任 不急于退欧谈判

路透伦敦7月13日 - 特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三就任英国首相，肩负起带领这个国家离开欧盟的重任，并迅速任命了几位“脱欧”派领导人物出任新政府的重要职务，其中包括前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)。

现年59岁的特蕾莎梅曾任英国内政大臣。她在获得英国伊丽莎白女王任命为首相后表示，将支持社会正义，为英国打造一个光明的未来。

“我们将迎难而上。在脱离欧盟后，我们将在世界舞台为自己树立全新的正面形象，而且英国将成为一个不是为享有特权的少数人、而是为每一个人服务的国家，”她在首相官邸外表示。英国前首相卡梅伦在数小时前刚刚从这里搬走。

卡梅伦在英国民众不顾其恳求执意脱欧后辞职。英国的退出令欧洲加强团结的努力受挫，并在英国和欧盟引发巨大的不确定性。

特雷莎·梅眼下面临来自欧盟领导人的压力，要其正式宣布英国退出欧盟，并在两年时间内完全退出。

在与德国总理默克尔和法国总统奥朗德的电话交谈中，特雷莎·梅表示她需要时间。

“在所有电话交谈中，首相强调了她对实现英国民众希望脱欧意愿的承诺，”特雷莎·梅的发言人说道。

“首相就我们将需要一些时间为谈判做准备做了解释，并提到她希望以有建设性且积极的态度去进行谈判。”

特雷莎·梅在进入新办公室才一个小时多一点的时候，便开始提名大臣人选，任命稳重、经验丰富的外交大臣哈蒙德负责财政部，接替奥斯本担任财政大臣。

令人意外的是，特雷莎·梅任命约翰逊接任外交大臣。这位主要的欧元怀疑论者不久前还是特雷莎·梅竞选首相的主要竞争对手。

“退欧”阵营的其他主要人物也都获得重要任命。戴维斯(David Davis)将出任英国脱欧大臣。福克斯(Liam Fox)获任命为新国际贸易大臣。

由于特雷莎·梅此前帮助卡梅伦争取使英国留在欧盟，因此她现在需要向赢得公投的“退欧”阵营抛出橄榄枝，以弥合执政党内部的分歧，并彰显其尊重公投结果的决心。

特雷莎·梅任命约翰逊出任如此重要的职位，也表现出了想要和好的意愿。在约翰逊担任伦敦市长期间，两人曾因市政问题产生冲突。自上个月英国退欧公投结果出炉以来，约翰逊一直因为未能提出明确的退欧计划而饱受批评和嘲笑，随后便迅速宣布退出首相竞选。

冉冉升起的政界新星拉德(Amber Rudd)则将卸下能源大臣之职，转为出任新内政大臣。(完)