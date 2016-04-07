卡梅伦将发表演讲 呼吁年轻人投票支持英国留在欧盟

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦4月7日 - 英国首相卡梅伦周四将发表演讲，呼吁英国年轻人在6月23日的公投中投票，并会警告称退出欧盟对年轻选民的冲击最大。
鉴于民调显示留欧派与脱欧派的支持率不相上下，年轻选民预计会在公投中发挥重要作用，原因是民调显示他们普遍更为亲欧，但却不太愿意投票。
英国有关方面将发起专门针对年轻选民的一项活动，卡梅伦将发表演讲。卡梅伦希望英国留在欧盟。
根据演讲内容摘录，卡梅伦将会称：“走出来，去登记，投票。告诉你们的祖辈、父辈、朋友和同事：这场公投真的会协助确定你们这一代是否更强大、更安全、日子过得更好。”
卡梅伦还会称，退出欧盟的经济冲击将会严重影响年轻人的就业前景。
“受这些冲击影响最严重的是谁？年轻人。”
英国“脱欧”阵营否认这种说法。他们称，按照英国的成员国条款缴纳给欧盟的资金令英国债务增加，而这势必将由年轻人来买单。
“我们为当代及后代能做的最好的事情就是收回控制权，把我们的钱花在我们的优先事项上。”Students for Britain主席Tom Harwood说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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