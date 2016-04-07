卡梅伦将发表演讲 呼吁年轻人投票支持英国留在欧盟

欧洲已公布经济指标--2017/1/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月7日 - 英国首相卡梅伦周四将发表演讲，呼吁英国年轻人在6月23日的公投中投票，并会警告称退出欧盟对年轻选民的冲击最大。
鉴于民调显示留欧派与脱欧派的支持率不相上下，年轻选民预计会在公投中发挥重要作用，原因是民调显示他们普遍更为亲欧，但却不太愿意投票。
英国有关方面将发起专门针对年轻选民的一项活动，卡梅伦将发表演讲。卡梅伦希望英国留在欧盟。
根据演讲内容摘录，卡梅伦将会称：“走出来，去登记，投票。告诉你们的祖辈、父辈、朋友和同事：这场公投真的会协助确定你们这一代是否更强大、更安全、日子过得更好。”
卡梅伦还会称，退出欧盟的经济冲击将会严重影响年轻人的就业前景。
“受这些冲击影响最严重的是谁？年轻人。”
英国“脱欧”阵营否认这种说法。他们称，按照英国的成员国条款缴纳给欧盟的资金令英国债务增加，而这势必将由年轻人来买单。
“我们为当代及后代能做的最好的事情就是收回控制权，把我们的钱花在我们的优先事项上。”Students for Britain主席Tom Harwood说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选