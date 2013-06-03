英官员称英国若脱离欧盟将是灾难

路透伦敦5月31日 - 英国财政部二号人物亚历山大（Danny Alexander）接受访问时称，首相卡梅伦关于就英国是否留在欧盟举行公投的承诺“不着调”，可能令英国在欧盟市场的影响力削弱至与挪威相仿。

亚历山大称，英国若退出欧盟将是“彻底的灾难”。这凸显英国执政联盟内部的严重分歧。

亚历山大指出，欧盟是全球最大的单一市场，若在欧盟的监管中失去发言权，将造成严重后果。

他对路透说：“看看挪威的例子吧，挪威想要保持欧盟市场准入，只能通过传真机获得来自欧盟的新规，并且必须不折不扣地执行。”挪威不是欧盟成员国。

他认为，眼下欧元区债务危机引发了欧元区的一些变化，对英国来说正是个契机，应该趁机重塑欧盟并领导欧盟，而非脱离。

亚历山大称，英国自身的经济利益与欧盟休戚相关，作为欧洲的门户和跨越大西洋的桥梁，英国获益良多。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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