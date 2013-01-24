卡梅伦承诺就英国是否退出欧盟举行公投(更新版)

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透伦敦1月23日（记者 Andrew Osborn/Peter Griffiths） - 英国首相卡梅伦承诺将举行公投，决定英国是否退出欧盟。这种不确定性和动荡的前景令英国的盟友和一些投资者心慌意乱。
卡梅伦周三宣布，如果他领导的保守党能在2015年选举中胜出，就将在2017年年底前举行全民公投，决定英国是否继续留在欧盟，称尽管英国不希望退出，但公众对欧盟的幻灭“前所未有的高”。
卡梅伦在演讲中称：“现在是时候该听听英国人民的声音了，是时候该让我们解决关于英国和欧洲的这个问题了。”
“当我们就这一新的安排进行谈判时，我们将让英国人民进行一场关于去留的公投。”
公投将意味着这是英国选民对该问题进行的第二次直接投票。1975年，英国曾以绝对多数赞成的投票结果决定留在欧共体。英国是1973年加入欧共体。
多数近期举行的民调显示，因对欧盟影响力的失望，略为多数的英国民众将投票支持退出。但本周的民调显示，多数会选择留在欧盟。
卡梅伦的首相宝座也充满了不确定性。他必须迎头赶上，赢得下次大选，确保欧盟其他26个成员国对英国新角色的支持，希望这些国家能说服其选民支持这种改变。
卡梅伦也避免明确说明，如果他不能在欧洲赢得让步，他将采取何种行动，而很多人认为这种情况很可能发生。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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