英国商界称英国必须留在欧盟

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月4日 - 英国商界周一表示，英国必须留在欧盟，但首相卡梅伦应反对“欧盟逐步扩大权力”。
英国工业联盟(CBI)此番表态看来认可了卡梅伦的立场。卡梅伦表示希望英国留在欧盟，但承诺将与欧盟重新协商英国的成员国条款，并表示若他领导的保守党再次赢得大选，则将在2017年就是否脱离欧盟进行全民公投。
英国公众对于是否应该继续留在欧盟存在意见分歧，这也是卡梅伦寻求2015年连任的重大障碍之一。
CBI代表约24万个企业，其最新报告就英国是否应继续留在欧盟表明了立场。
CBI秘书长克里德兰德(John Cridland)表示：“英国企业界立场明确，统一市场对我们的未来至关重要。”他称欧盟为英国提供了5亿人口的市场，且帮助其获得外国投资。
“但欧盟并不完美，人们对于欧盟当局逐渐扩大权力越来越感到不安。欧盟必须变得更开放，更具竞争力、更高瞻远瞩。”
卡梅伦尚未具体说明他想将改革重点放在哪些领域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。