英国商界称英国必须留在欧盟

路透伦敦11月4日(记者 William James/Shadi Bushra) -英国商界周一表示，英国必须留在欧盟，但首相卡梅伦应反对“欧盟逐步扩大权力”。

英国工业联盟(CBI)此番表态看来认可了卡梅伦的立场。卡梅伦表示希望英国留在欧盟，但承诺将与欧盟重新协商英国的成员国条款，并表示若他领导的保守党再次赢得大选，则将在2017年就是否脱离欧盟进行全民公投。

英国公众对于是否应该继续留在欧盟存在意见分歧，这也是卡梅伦寻求2015年连任的重大障碍之一。

CBI代表约24万个企业，其最新报告就英国是否应继续留在欧盟表明了立场。

CBI秘书长克里德兰德(JohnCridland)表示：“英国企业界立场明确，统一市场对我们的未来至关重要。”他称欧盟为英国提供了5亿人口的市场，且帮助其获得外国投资。

“但欧盟并不完美，人们对于欧盟当局逐渐扩大权力越来越感到不安。欧盟必须变得更开放，更具竞争力、更高瞻远瞩。”

卡梅伦尚未具体说明他想将改革重点放在哪些领域。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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