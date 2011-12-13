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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 15:08 BJT

法国官员称卡梅伦阵营世界最蠢

法国金融市场监管局主席乔耶周一接受France Inter电台采访时称，英国首相卡梅伦屈于少数金融游说团体的利益，反对上周欧盟财政改革协议，此举证明英国政治右翼为世界最蠢。他表示："一直以来法国右翼据称世界最蠢。我觉得英国右翼已显示出世界最蠢实力，他们仅服务于金融业利益而非国家利益。"路透

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