法国官员称卡梅伦阵营是世界最蠢

路透巴黎12月12日电---法国金融市场监管局（AMF）主席乔耶（Jean-Pierre Jouyet）周一称，英国首相卡梅伦屈于少数金融游说团体的利益，反对上周欧盟财政改革协议，此举证明英国政治右翼为世界最蠢。

乔耶在接受France Inter电台采访时表示："一直以来，法国右翼据称是世界最蠢。"

"我觉得，英国右翼已显示出成为世界最蠢的实力，他们仅服务于金融行业利益，而非国家利益。这一点很遗憾，因为在欧洲我们需要我们的英国朋友。"

乔耶称，卡梅伦拒绝签署上周五在布鲁塞尔峰会达成的协议，是"欧盟史上鲜有的例子"，证明金融行业利益被置于更广泛的英国民众利益之上。

乔耶表示，英国财政赤字高达国内生产总值（GDP）的8%，负债高达GDP的80%，而银行从业人员今年人均平均工资却上涨49%，近期逾200万英国工人抗议财政紧缩措施，卡梅伦拒绝签署协议的做法比工人抗议更令人震惊。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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