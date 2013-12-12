分析人士称英国重新协商与欧盟关系或打开潘多拉魔盒

路透伦敦12月11日(记者 Peter Griffiths) -政治家和分析人士周三表示，英国重新协商与欧盟关系可能引发一连串事件，导致欧盟瘫痪或解体。

欧洲智库“开放欧洲”(Open Europe)组织了一个名为“作战演习”（wargame）的活动，模仿英国与欧盟可能进行的谈判。

来自德国、法国、爱尔兰和意大利的参加者表示，英国试图从欧盟收回权力，这可能打开潘多拉魔盒，因其他欧盟成员国会争相赢取让步，并极力讨好那些被欧洲怀疑论者团体崛起所动摇的选民。

在关于英国是否退出欧盟的全民公投举行前，重新就英国在欧盟的地位进行谈判将是英国现任首相卡梅伦在2015年寻求连任时的核心政策之一。

爱尔兰前总理约翰·布鲁顿（JohnBruton）表示，英国保守党成员提出的允许欧盟成员国否决欧盟法律的建议将使欧盟的决策机制瘫痪。

布鲁顿表示：“无论英国是否在欧盟体制内，英国还想让欧盟作为一个能有效作出决策的实体继续存在吗？还是英国希望欧盟慢慢消亡？”

“开放欧洲”是一个欧洲怀疑论智库组织，该组织由一些希望欧盟仅聚焦自由贸易的商界领袖所资助。

基于军队和公司为可能发生的重大事件进行的“作战演习”思想，组织者要求政治人士和评论家分别扮演不同的欧洲国家政府，来讨论英国的改革，以及英国投票退出欧盟后所可能产生的影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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