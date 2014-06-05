法国前总理罗卡尔炮轰英国 呼吁其离开欧盟

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎6月4日 - 83岁的法国前总理罗卡尔（Michel Rocard）周三称英国加入欧盟只是为了自身的商业利益，呼吁英国在带来进一步破坏前赶紧退出欧盟。
当前正值英国带头反对卢森堡前首相容克出任下届欧盟委员会主席，但包括德国在内的多个欧盟国家支持容克出任欧委会主席。
罗卡尔在《世界报》（Le Monde）上发表评论文章称：“你们和我们--欧洲大陆之间，两者间的分歧在向糟糕方向发展。”
“这会害死欧洲。”
英国首相卡梅伦迫于党内反欧盟强硬派的压力，同意在2017年就英国是否留在欧盟举行公投。卡梅伦还表示希望重新协商英国的欧盟成员国条款。
卡梅伦公开表示反对容克出任欧委会主席。据德国《明镜周刊》报导，卡梅伦在上周欧盟峰会上威胁若容克当选，英国可能将公投时机提前。但英国对该报导予以否认。
罗卡尔抨击卡梅伦“假装”想退出欧盟，其实是为了搅乱局面，以服务于英国银行的利益。
他写道：“那就赶紧走吧，趁着你们还没把一切都毁了。曾经，英国是与优雅划等号的。让我们来重建欧洲吧。重新找回你们的优雅，这样你们才能重新赢得我们的尊重。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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