法国前总理罗卡尔炮轰英国 呼吁其离开欧盟

路透巴黎6月4日 - 83岁的法国前总理罗卡尔（Michel Rocard）周三称英国加入欧盟只是为了自身的商业利益，呼吁英国在带来进一步破坏前赶紧退出欧盟。

当前正值英国带头反对卢森堡前首相容克出任下届欧盟委员会主席，但包括德国在内的多个欧盟国家支持容克出任欧委会主席。

罗卡尔在《世界报》（Le Monde）上发表评论文章称：“你们和我们--欧洲大陆之间，两者间的分歧在向糟糕方向发展。”

“这会害死欧洲。”

英国首相卡梅伦迫于党内反欧盟强硬派的压力，同意在2017年就英国是否留在欧盟举行公投。卡梅伦还表示希望重新协商英国的欧盟成员国条款。

卡梅伦公开表示反对容克出任欧委会主席。据德国《明镜周刊》报导，卡梅伦在上周欧盟峰会上威胁若容克当选，英国可能将公投时机提前。但英国对该报导予以否认。

罗卡尔抨击卡梅伦“假装”想退出欧盟，其实是为了搅乱局面，以服务于英国银行的利益。

他写道：“那就赶紧走吧，趁着你们还没把一切都毁了。曾经，英国是与优雅划等号的。让我们来重建欧洲吧。重新找回你们的优雅，这样你们才能重新赢得我们的尊重。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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