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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 15:12 BJT

英国政经: 首相卡梅伦将承诺举行是否续留欧盟的公投

路透伦敦1月23日 - 英国首相卡梅伦周三将承诺,如果他在2015年大选中胜选,其将让英国人就是否留在欧盟进行公投.

卡梅伦将在一场演说中宣布在2015年和2018年之间的某个时候举行公投的计划,终止数月来的相关揣测,无视于此举恐将危及英国外交和经济前景,并会疏离盟友的警告.

根据卡梅伦办公室事先公布的讲稿摘录内容,卡梅伦表示民众对欧盟幻想的破灭程度是"史上最高".

"现在是英国民众表达自己看法的时候了.现在是用英国政治来解决这个欧洲问题的时候了,"他在摘录中表示.其并称,他所属的保守党2015年选举政见中,将包括承诺重新协商英国的欧盟成员身份.

"当我们就新的条件进行协商时,我们将让英国民众根据这些新的条件,就要不要留在欧盟举行公投;或者退出欧盟进行公投.这将是一个留或不留的公投."

卡梅伦是否会举行公投,就跟保守党下次在2015年的大选中能否胜出一样充满不确定性.

公投一事可能让法国和德国等其他欧盟成员国不满.欧洲官员已警告卡梅伦不要把欧盟看成是可以个别单点的菜单,可以任选成员国条件.(完)

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