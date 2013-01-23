英国政经: 首相卡梅伦将承诺举行是否续留欧盟的公投

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透伦敦1月23日 - 英国首相卡梅伦周三将承诺,如果他在2015年大选中胜选,其将让英国人就是否留在欧盟进行公投.
卡梅伦将在一场演说中宣布在2015年和2018年之间的某个时候举行公投的计划,终止数月来的相关揣测,无视于此举恐将危及英国外交和经济前景,并会疏离盟友的警告.
根据卡梅伦办公室事先公布的讲稿摘录内容,卡梅伦表示民众对欧盟幻想的破灭程度是"史上最高".
"现在是英国民众表达自己看法的时候了.现在是用英国政治来解决这个欧洲问题的时候了,"他在摘录中表示.其并称,他所属的保守党2015年选举政见中,将包括承诺重新协商英国的欧盟成员身份.
"当我们就新的条件进行协商时,我们将让英国民众根据这些新的条件,就要不要留在欧盟举行公投;或者退出欧盟进行公投.这将是一个留或不留的公投."
卡梅伦是否会举行公投,就跟保守党下次在2015年的大选中能否胜出一样充满不确定性.
公投一事可能让法国和德国等其他欧盟成员国不满.欧洲官员已警告卡梅伦不要把欧盟看成是可以个别单点的菜单,可以任选成员国条件.(完)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)