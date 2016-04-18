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时事要闻 | 2016年 4月 18日 星期一 09:08 BJT

英国未决定是否支持留在欧盟的民众增加六个百分点--报载

路透4月18日 - 英国太阳报援引ComRes民调结果称，未决定是否支持英国留在欧盟的民众数量自3月以来增加六个百分点至17%。

该报援引民调称，留欧阵营仍然与3月一样领先七个百分点，45%的民众称将投票选择留在欧盟，38%希望退出欧盟。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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