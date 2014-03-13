英国经济：若退出欧盟，可能损失就业--亿万富豪索罗斯

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透伦敦3月12日 - 亿万富豪索罗斯周三警告道，如果英国决定退出欧盟，则可能损失就业。
稍早围绕英国是否继续留在欧盟的政治角力升级。反对党工党表示，如果在明年的大选中胜出，2020年前可能都不会就是否退欧举行公投，而英国首相卡梅伦则承诺将在2017年底前举行公投。
当被问及如何看待英国退出欧盟问题时，索罗斯回答称，“我把这个问题留给英国工商界回答，尤其是那些在英国设厂并把这里当做欧盟市场入口的跨国公司，让他们向英国公众解释那样做将失去什么，那就是就业。”(完) (编译 许娜；审校 王翔琼/张涛)
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10