独家：英国部分亲欧派议员现转而支持启动脱欧谈判--路透调查

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦10月11日 - 一项路透调查显示，一些曾在6月公投中反对英国脱离欧盟的议员现在将支持启动正式脱欧程序，只要此事由议会来决定。
这项网上调查的结果表明，英国首相特雷莎·梅的脱欧计划有可能在亲欧派占据主导的议会中获得通过，尽管她的政府仍然决心阻止此事交由议会表决。
特雷莎·梅已表示，她将不经议会投票，最晚在明年3月底启动欧盟里斯本条约第50条的退欧程序，开始为期两年的退欧条件协商期。
但伦敦的高等法院将于周四开庭审理一宗法律挑战。这项挑战由一位亲欧的投资基金经理挑头，希望迫使特雷莎·梅同意由议会决定何时、如何以及是否启动第50条款。
调查中路透询问下议院议员，如果这项法律挑战获胜，他们将如何投票。调查回避了将近100位在政府任职因此必须支持首相的议员。
57位作出回应的议员当中，逾60%表示他们将支持启动正式磋商。超过三分之一的回应者在6月23日公投中曾赞成“留欧”，他们表示现在支持启动退欧进程。
“公投结果是退欧，大家都很清楚这意味着什么，那就是我们将离开欧盟。而拥护留欧派多数希望议员们对公投这一民主程序给予尊重，”一位原本支持留欧但现在赞成启动第50条款的保守党议员在这次匿名调查中回答说。 (完)
(编译 郑茵 审校 王颖)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。