独家：英国部分亲欧派议员现转而支持启动脱欧谈判--路透调查

路透伦敦10月11日 - 一项路透调查显示，一些曾在6月公投中反对英国脱离欧盟的议员现在将支持启动正式脱欧程序，只要此事由议会来决定。

这项网上调查的结果表明，英国首相特雷莎·梅的脱欧计划有可能在亲欧派占据主导的议会中获得通过，尽管她的政府仍然决心阻止此事交由议会表决。

特雷莎·梅已表示，她将不经议会投票，最晚在明年3月底启动欧盟里斯本条约第50条的退欧程序，开始为期两年的退欧条件协商期。

但伦敦的高等法院将于周四开庭审理一宗法律挑战。这项挑战由一位亲欧的投资基金经理挑头，希望迫使特雷莎·梅同意由议会决定何时、如何以及是否启动第50条款。

调查中路透询问下议院议员，如果这项法律挑战获胜，他们将如何投票。调查回避了将近100位在政府任职因此必须支持首相的议员。

57位作出回应的议员当中，逾60%表示他们将支持启动正式磋商。超过三分之一的回应者在6月23日公投中曾赞成“留欧”，他们表示现在支持启动退欧进程。

“公投结果是退欧，大家都很清楚这意味着什么，那就是我们将离开欧盟。而拥护留欧派多数希望议员们对公投这一民主程序给予尊重，”一位原本支持留欧但现在赞成启动第50条款的保守党议员在这次匿名调查中回答说。 (完)