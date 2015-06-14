若英国脱欧 几家大型基金计划将资产和总部撤离英国--报载

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月13日 - 英国星期日泰晤士报报导，总部在伦敦的几家大型基金经理公司正起草计划，一旦英国在2017年底的公投中投票同意脱离欧盟，那么这些公司将把数以万亿计英镑资产和数以千计职位移出英国。
星期日泰晤士报称，几家大型基金匿名表示，他们已成立委员会为可能的离开做好准备，卢森堡是一个他们或许落脚的国家。
该报纸称，由于欧盟规定只有当基金的欧洲总部设在欧盟成员国内，才能在欧盟销售投资商品，因此基金经理人认为他们可能被迫离开英国。
周五标准普尔将英国主权评等展望从稳定下调至负面，指称鉴于英国政府决定将就脱离欧盟进行公投，其评等有下调之虞。
但太平洋投资管理公司(PIMCO)一位高管本周稍早称，英国脱欧的机率非常低，公投结果的不确定性不太可能影响企业投资。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。