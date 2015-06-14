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国际财经 | 2015年 6月 15日 星期一 07:24 BJT

若英国脱欧 几家大型基金计划将资产和总部撤离英国--报载

路透伦敦6月13日 - 英国星期日泰晤士报报导，总部在伦敦的几家大型基金经理公司正起草计划，一旦英国在2017年底的公投中投票同意脱离欧盟，那么这些公司将把数以万亿计英镑资产和数以千计职位移出英国。

星期日泰晤士报称，几家大型基金匿名表示，他们已成立委员会为可能的离开做好准备，卢森堡是一个他们或许落脚的国家。

该报纸称，由于欧盟规定只有当基金的欧洲总部设在欧盟成员国内，才能在欧盟销售投资商品，因此基金经理人认为他们可能被迫离开英国。

周五标准普尔将英国主权评等展望从稳定下调至负面，指称鉴于英国政府决定将就脱离欧盟进行公投，其评等有下调之虞。

但太平洋投资管理公司(PIMCO)一位高管本周稍早称，英国脱欧的机率非常低，公投结果的不确定性不太可能影响企业投资。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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