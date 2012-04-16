两成英国富人希望移居海外--报告

路透伦敦4月16日电(记者 Li-mei Hoang)---英国骏懋银行集团(Lloyds Banking Group)财富管理部门周一表示，五分之一存款在25万英镑(约40万美元)以上的英国人正考虑移居海外，因他们厌倦了英国的犯罪率、糟糕的气候和居高不下的生活成本。

英国正面临着近一个世纪以来最严重的经济危机。该国正考虑如何在增加税收及削减公共开支的同时，保持其作为国际富人安全避风港的形象。

骏懋银行国际财富部门调查显示，19%的英国富人正考虑移居到法国、西班牙等欧元区国家，或甚至移民至美国、澳大利亚、新西兰或加拿大等欧洲大陆以外的国家。

骏懋银行国际财富负责人史密斯(Nicholas Boys Smith)在声明中表示：“很明显，越来越多的富裕人口看到了移居海外的机会和海外更好的生活质量。”

“我们的研究发现，未来两年离开英国的富裕人口将增加。”

“很明显，越来越多的富人对前景、基础设施、犯罪、反社会行为、税收、繁文缛节等担心不已，相信国外有更好的选择，”史密斯对路透表示。

不将房产计算在内，英国人口中存款或投资超过25万英镑的有大约50万人。

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。