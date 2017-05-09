焦点：英国出口企业认为英镑贬值并未带来什么长期好处

路透谢菲尔德5月9日 - 85%客户在英国以外的谢菲尔德Gripple公司，应该会因英镑自从去年退欧公投以来大幅贬值而欣喜，因为这意味着每笔海外销售都会为其带来更多的英镑。

由于英镑下跌，英国出口企业正在享受退欧带来的意外收获，英镑贬值帮助推动其出口商品的价值自一年前以来上升了15%。有些人希望，制造商的出口得到英镑贬值的助推，将会促进长期依靠国内消费者的英国经济再平衡。

但是，Gripple公司的高级经理Gordon Macrae预计这种推动不会持续足够长的时间并使其有理由加快投资计划，尽管市场对其产品的需求旺盛。Gripple公司制造金属部件，用于连接和拉紧钢缆绳。

“我真心认为，如果政府感觉英镑汇率在当前水平，企业就有极好的机会，那么这个政府就有点痴心妄想了，”他在一家位于英国北部城市谢菲尔德的Gripple工厂讲话时表示。

退欧的主要倡导者曾表示，便宜的英镑将刺激出口和投资，而支持退欧的那些报纸则抓住贸易数据改善做文章，在6月8日全国大选之前畅谈英国的出口热潮。

英国央行预计，今年出口增速将超过国内消费，因为不断上升的通胀侵蚀着家庭的购买力。通胀上升基本上也是英镑疲软的产物之一。

但Macrae表示，Gripple对于利用汇率变动搞价格竞争还是持谨慎态度。Gripple的客户喜欢用各自的本币结算帐单。

Macrae表示，“就建立长期客户关系方面而言，下下策莫过于价格忽高忽低。”

Gripple的客户群从伦敦中心摩天大楼的建筑商到澳洲内陆农民，这些客户会为Gripple的产品多付一些钱，因为Gripple称其产品比竞争对手的更容易安装，并且拥有更强大的售后支持。

Gripple降价能力还受限于原材料成本。以美元计算的锌价自2015年底以来已经涨了一倍，而英镑贬值更是令成本压力雪上加霜。

“我们承受着双重压力，”Macrae说。

英国纺织公司Camira也有类似感受，执行长Grant Russell称，“我们的整体看法是，这有点像一次性的获利。”

“有那么一两次机会主义销售。但我们所处的行业通常并不是这样运作的，往往是注重多年培养起来的较长期关系。”

Camira去年营业额约增长1,000万英镑，达到逾8,000万英镑(1.03亿美元)。目前计划稍微加快在旗下小型美国分销中心的招聘速度。

但该公司担心，英退将推高成本，尤其是假如海关延迟打击其进口必需原材料的能力或推迟向海外出货的情况下。

“我们的欧洲大陆客户在越来越多地问我们问题，”Russell称，“他们有点害怕了，询问给他们的单价会不会更高，他们会不会面对更多繁琐官僚程序等等。”

**出口量持平**

其他出口商也有类似Gripple和Camira的体验。官方数据显示，去年以来以英镑计英国商品出口总额增长15%，但实际出口商品的数量几乎没有变化。

这两项指标上一次出现如此大的差距，是在全球金融危机期间，当时英镑同样大幅贬值，但出口量并未改善。

当年或许可以归咎于全球经济疲软，但当前英国的重要市场经济都在增强，比如欧盟国家。

一个可能的解释是，从英镑贬值，到出口商增加生产、并进入他们具有竞争力的市场，两者之间有段时间差。

但过去经验显示，这不太可能发生。英国出口商通常对英镑贬值没有什么反应，不光是在2008年，在1992年英国放弃英镑汇率钉住德国马克时亦然。

德国商业银行经济分析师Peter Dixon指出，不论是销售商品或服务，在许多英国出口企业所处的行业，扮演关键角色的通常是创新及客户服务，而非价格。

3月时，英国央行副总裁布罗德班特指出，尽管当前获利能力处于“甜蜜点”，但英国退欧所带来的不确定性，可能会阻碍出口商为中长期进行投资。

Camira正在评估英国脱离欧盟时在英国以外的各种可能选择。Camira已在立陶宛设立纺织厂，Russell指出，虽然公司尚未决定将更多生产移至立陶宛，但或许需要在欧盟投资仓库。

“我们的营业模式基础是在48小时内将织品从英国交到欧洲客户手中。如果这个数字会变成96小时，或许我们需要考虑设立欧洲分销中心，”他称。“但这显然会增加成本。”

英国退欧影响交互式图表：tmsnrt.rs/2o5MUVS

(完)