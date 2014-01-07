伦敦努力打造全球男性时装之都

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月6日 - 作为西服三件套和粗革皮鞋的诞生地，英国正努力将伦敦打造为全球男装之都。英国设计师寻求通过销量在快速变化的时尚业中获得主导地位。

为期三天的伦敦男装时装周(London Collections: Men)周一开幕，130多个品牌相继亮相。Topman、巴宝莉 和亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)等品牌都将向20多个国家的时尚买家和媒体展示其最新时装系列。

伦敦火车站里到处都是各种英伦风格模特的海报。同时伦敦男装时装周也开启了国际男装时装周的风潮，米兰、巴黎和纽约的男装时装周也将接踵而至。

模特兼时尚委员会委员大卫·甘迪 (David Gandy) 对路透表示：“我们拥有其他城市所没有的文化遗产。”

“我们有萨维尔街(Savile Row)，有悠久的历史。我们在这里打造出了诸多时尚潮流，从巴宝莉外套到西服三件套、从人字呢到哈里斯粗花呢。”

近些年来，由于销量的快速增长，男装时装业开始从女装中剥离出来。分析人士称，男装销量的迅速增长受互联网和日渐有时装意识一代的推动，尤其是在亚洲。

市场研究机构Mintel估计男性时装市场2012年增长了2%，达到104亿英镑(171亿美元)，预计该市场在2011-2016年间将增长16%。

咨询公司贝恩(Bain &Co)在2012年发表报告称，全球奢侈男装市场以年率14%的速度增长，几乎是女装市场年增长率的一倍。

伦敦市长鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)表示：“我们的目标是确保伦敦依然引领全球时尚界，我们要支持这一重要产业，它创造了众多工作岗位，且每年的营收达到100亿英镑。”

本届伦敦男装时装周由英国设计师Lou Dalton启动。（完）