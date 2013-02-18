英国时装设计师建议凯特王妃重复穿衣

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月17日 - 英国时装设计师维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）周日称，剑桥公爵夫人凯特·米德尔顿（Kate Middleton）应当重复穿衣来帮助保护环境。

韦斯特伍德向凯特王妃建议称，如果她想在衣着方面花许多心思的话，就应当重复穿她的衣服。

“我没什么建议可给她，只是我觉得，她若能重复穿同样的衣服会很棒，原因是这不仅对环境非常有利，还能传递很好的信息，”韦斯特伍德在她的Red Label时装秀亮相伦敦时装周前说道。

“如果费尽心思才找到适合的衣服，那就应当一直穿下去，”她说。

凯特王妃的穿衣风格一直备受关注，还曾因不止一次穿同样的衣服而在英国媒体上引发争论。（完）