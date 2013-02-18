英国时装设计师建议凯特王妃重复穿衣

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月17日 - 英国时装设计师维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）周日称，剑桥公爵夫人凯特·米德尔顿（Kate Middleton）应当重复穿衣来帮助保护环境。
韦斯特伍德向凯特王妃建议称，如果她想在衣着方面花许多心思的话，就应当重复穿她的衣服。
“我没什么建议可给她，只是我觉得，她若能重复穿同样的衣服会很棒，原因是这不仅对环境非常有利，还能传递很好的信息，”韦斯特伍德在她的Red Label时装秀亮相伦敦时装周前说道。
“如果费尽心思才找到适合的衣服，那就应当一直穿下去，”她说。
凯特王妃的穿衣风格一直备受关注，还曾因不止一次穿同样的衣服而在英国媒体上引发争论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。