英国财政大臣哈蒙德称将与央行密切合作应对退欧冲击

路透伦敦7月19日 - 英国财政大臣哈蒙德周二表示，将与英国央行密切合作，以引领英国经济安渡上月公投决定退出欧盟的冲击。

“尽管公投结果显然对英国经济是相当大的冲击，但幸好有前任财长过去六年采取的行动，我们因应冲击的处境相当不错，”哈蒙德对议员表示。

“在我们为秋季的声明作准备之际，我将与央行密切合作，为维持对英国经济基本体质的信心提供立即的稳定性，”他表示。

哈蒙德周二在对议会的讲话中称，英国需要新的框架解决预算赤字问题；他称英国预算赤字“非常庞大”，需要解决。(完)