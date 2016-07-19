英国财政大臣哈蒙德称将与央行密切合作应对退欧冲击

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月19日 - 英国财政大臣哈蒙德周二表示，将与英国央行密切合作，以引领英国经济安渡上月公投决定退出欧盟的冲击。
“尽管公投结果显然对英国经济是相当大的冲击，但幸好有前任财长过去六年采取的行动，我们因应冲击的处境相当不错，”哈蒙德对议员表示。
“在我们为秋季的声明作准备之际，我将与央行密切合作，为维持对英国经济基本体质的信心提供立即的稳定性，”他表示。
哈蒙德周二在对议会的讲话中称，英国需要新的框架解决预算赤字问题；他称英国预算赤字“非常庞大”，需要解决。(完)
(编译/审校 陈宗琦/于春红/张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。