英国未来三年发生金融危机的风险降至2008年以来最低--调查

路透伦敦6月17日 - 英国央行的一项调查周一显示，英国银行业者、保险商和投资基金的风险经理们认为，未来三年再度发生金融危机的风险已降至2008年以来的最低。

约有24%的受访金融机构预期，未来1-3年可能发生影响金融体系的“高冲击事件”。

这是2008年开始该项半年度调查以来的最低比例，10月进行的上次调查给出的比例是43%。对于未来12个月发生危机的预期也急剧下降，只有8%的受访金融机构持有这种预期。

对于发生银行融资问题或者主权违约事件的担忧大幅降低，但后者仍然是多数风险经理非常关注的问题。

本次央行调查是在４月22-5月22日进行的，收到了76家金融机构的答复。(完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)

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