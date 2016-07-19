英国央行副总裁在公投前已认为英国金融稳定面临“重大”全球风险

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月19日 - 周二发布的英国央行副总裁伍兹(Sam Woods)就职前所写声明显示，伍兹当时已认为英国金融稳定面临重大全球性风险，尤其是来自新兴市场的风险。
在英国决定退欧之前，伍兹在回答议员提问时表示，对金融稳定的最大国内风险就是围绕公投的不确定性。
伍兹表示，房地产市场也构成风险，自金融危机以来买房出租蔚然成风。
“我认为英国金融稳定面临着较大的全球风险，特别是来自新兴市场经济体的风险、近期金融市场的功能和流动性的变化、以及持续低利率对银行和保险公司商业模式的影响，”伍兹表示。
“国内而言，还有房地产市场对金融稳定的风险。”伍兹说。
伍兹还写道，商业不动产近年迅速增长或对金融稳定构成风险因素。(完)
(编译 刘秀红/孙国玉；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。