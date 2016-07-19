英国央行副总裁在公投前已认为英国金融稳定面临“重大”全球风险

路透伦敦7月19日 - 周二发布的英国央行副总裁伍兹(Sam Woods)就职前所写声明显示，伍兹当时已认为英国金融稳定面临重大全球性风险，尤其是来自新兴市场的风险。

在英国决定退欧之前，伍兹在回答议员提问时表示，对金融稳定的最大国内风险就是围绕公投的不确定性。

“我认为英国金融稳定面临着较大的全球风险，特别是来自新兴市场经济体的风险、近期金融市场的功能和流动性的变化、以及持续低利率对银行和保险公司商业模式的影响，”伍兹表示。