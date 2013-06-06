英国金融从业人员称该领域一些人薪资依然过高

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透伦敦6月6日 - 英国金融从业人员称，该领域从业者的薪酬和奖金依然过多，且会鼓励冒险意愿。这破坏了政客和监管者改革该行业的努力。金融服务业因其在金融危机中的角色颇受诟病。
在经济滑坡中苦苦挣扎的英国人对于金融服务企业十分恼火，特别是对于那些在金融危机高峰时期得到英国政府出手救助的银行。这些银行仍继续提供比平均工资高出很多倍的薪酬和奖金。
英国特许人事和发展协会(CIPD)周四公布的一项调查显示，有四分之三的金融服务业雇员及三分之二的高级经理人称，他们公司一些人的薪酬依然过高。
在受访的一千名员工中，有几乎三分之二的人表示，他们部分同事获得激励的方式鼓励了不当行为，比如，拒绝与同事分享信息、采取未经授权的冒险行为，甚至欺骗客户。只有不到三分之一的人表示，他们为从事金融服务业感到骄傲。
除了薪资引起的不满外，包括利率操纵、违反反洗钱控制以及违规销售产品等一系列丑闻，也动摇了公众对金融服务业的信任。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。